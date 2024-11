Stand: 07.11.2024 17:22 Uhr Helios Kliniken entlassen Service-Mitarbeiter

Die Schweriner Helios-Kliniken lösen einen Servicebereich zum Ende des Jahres auf und haben den dortigen Mitarbeitern gekündigt. Konkret geht es um eine ausgelagerte Gesellschaft, die Service-Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Sie bringen den Patienten ihr Essen oder übernehmen andere Aufgaben in der Küche. Aktuell sind es noch 50 bis 60 Service-Mitarbeiter sagte ein Ver.di Sprecher. Wenn sie weiter im Krankenhaus arbeiten möchten, müssen sie sich als Krankenpflegehelfer qualifizieren. Die Ausbildung dauert eineinhalb Jahre. Dieses Angebot nehmen aber nicht alle an, etwa aus Altersgründen, so der Sprecher weiter. Die Aufgaben der bisherigen Service-Mitarbeiter sollen unter anderem die Pflegekräfte mit übernehmen. Die Gewerkschaft ver.di bezweifelt stark, dass das wie von Helios geplant funktionieren wird. Laut Verdi sollen angeblich auch junge Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr machen, und Auszubildende die Aufgaben mit erledigen.

