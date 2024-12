Stand: 10.12.2024 06:40 Uhr Haus unbewohnbar: 400.000 Euro Schaden nach Brand in Ludwigslust

Bei einem Brand in Ludwigslust ist ein Sachschaden in Höhe von rund 400.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei am Dienstag bekannt gegeben. Das Feuer war am Montagvormittag in einer Garage im Georgenhof ausgebrochen. Die Flammen schlugen auch auf den Dachstuhl einer angrenzenden Doppelhaushälfte über. Zwei Bewohner wurden dabei leicht verletzt. Sie mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem ist das gesamte Gebäude unbewohnbar. Für die Löscharbeiten rückten Freiwillige Feuerwehren aus Ludwigslust, Grabow, Neustadt-Glewe, Techentin, Kummer und Hornkaten an. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim