Stand: 16.10.2024 14:31 Uhr Handfester Konflikt am Schweriner Marienplatz: Mann festgenommen

Am Dienstagabend bemerkte die Polizei in Schwerin über die Kameras am Marienplatz einen Streit zwischen zwei Männern. Kurz vor 22 Uhr wurde aus der verbalen Auseinandersetzung ein handfester Konflikt. Beteiligt waren ein 25-jähriger und ein 30-jähriger Mann, beide aus Tunesien. Der 25-Jährige wollte trotz eines Platzverweises nicht gehen, deshalb wurde er festgenommen. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.10.2024 | 16:30 Uhr

