Hagenow: Schwerer Verkehrsunfall auf der B321

Auf der B321 bei Hagenow wurden gestern am späten Nachmittag 3 Menschen bei einem Unfall teils schwer verletzt. Gegen 17:20 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin auf ein Auto auf, das gehalten hatte, um nach links abzubiegen. Dadurch wurde das haltende Auto in den Gegenverkehr geschleudert, wo es mit einem Transporter zusammenstieß. Der Transporter überschlug sich und kam auf der Seite zum liegen. Die Fahrzeugführer mussten teils mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die B321 war für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 75.000 Euro.

