Stand: 26.09.2024 06:23 Uhr Hagenow: Neubau der Europaschule offiziell eröffnet

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwoch der Neubau der Europaschule feierlich eröffnet worden. Die rund 600 Schülerinnen und Schüler haben bereits seit dem Schulstart im September Unterricht in den neuen Räumen. Der Neubau war notwendig, weil die Ausstattung der alten Schule nicht mehr den Ansprüchen einer inklusiven Europaschule entsprach, erklärte Schulleiterin Heike Heubner. Bereits 2018 entschloss sich die Stadt für einen inklusiven und barrierefreien Neubau. Drei Jahre dauerten die Bauarbeiten. Knapp 22 Millionen Euro investierte die Stadt in die neue Regional- und Grundschule. Etwa 40 Prozent der Kosten übernimmt das Land. Auch den angrenzend Hort hat die Stadt bereits für mehrere Millionen Euro neu gebaut. Jetzt fehlt noch eine Sporthalle. Geplant ist sie auf dem angrenzenden Gelände der alten Schule. Die wird aktuell noch abgerissen - voraussichtlich bis Ende April 2025.

