Stand: 30.07.2024 13:30 Uhr Hagenow: Möbel von Abriss-Schule werden verkauft

Die Europaschule am Kießender Ring in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird bald teilweise abgerissen. Nun gibt es heute noch bis 18 Uhr die Möglichkeit, alte Schulmöbel zu kaufen. Stühle gibt es zum Beispiel für 5 Euro, ein Mikroskop für 10 Euro oder eine Tafel für 20 Euro. Die Möbel müssen direkt mitgenommen und im Sekretariat bezahlt werden. Das eingenommene Geld fließt in den Haushalt der Stadt und kann, laut Bürgermeister Thomas Möller (Die Linke), auch der neuen Schule zugutekommen.

