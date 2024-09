Stand: 10.09.2024 15:31 Uhr Hagenow: Neuer Kommandeur für Versorgungsbataillon 142

Nach rund drei Jahren haben die Soldaten des Versorgungsbataillons 142 in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ihren bisherigen Chef Oberstleutnant Christian Pingel verabschiedet. Gut 400 Soldaten des Bataillons sind dafür vor dem Schloss in Ludwigslust angetreten. Der Kommandeur der Übergeordneten Brigade 41, General Ralf Peter Hammerstein, entband Pingel von seinen Aufgaben und übergab das Kommando an Oberstleutnant Tobias Erwins. Der 44-Jährige ist seit 24 Jahren bei der Bundeswehr. Seine letzten Stationen waren im Verteidigungsministerium und dem Einsatzführungskommando. Am Standort in Hagenow ist er jetzt Kommandeur von mehr als 1.000 Soldaten, die für die Versorgung der kämpfenden Truppe zum Beispiel mit Munition und Lebensmitteln, aber auch für Reparaturen von Waffensystemen zuständig sind. Der bisherige Kommandeur wechselt in die Wirtschaft, zur Logistik- und Beschaffungsagentur der NATO mit Sitz in Luxemburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim