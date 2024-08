Stand: 12.08.2024 15:20 Uhr Hagenow: Europaschule wird abgerissen

In Hagenow wird ab heute die Europaschule auf dem Kietz abgerissen. Zuerst muss der alte DDR-Plattenbau entkernt werden. Dazu reißen Bauarbeiter erst einmal Fenster und Türen, Waschbecken und Kloschüsseln und auch die alten Stromleitungen heraus und dann geht es an die Dämmung und andere Bereiche, die mit Schadstoffen, wie zum Beispiel Asbest, belastet sind. Diese Schadstoffsanierung, wie es offiziell heißt, dauert etwa drei Monate, sagte ein Stadtsprecher. Ist das alles entsorgt, kann der 50 Tonnen Langarmbagger anrücken und die Betonplatten eindrücken. Auf dem Gelände der alten Europaschule am Kietz soll eine neue Sporthalle gebaut werden. Die alte Sporthalle musste dem Schulneubau weichen. Der Neubau hat ungefähr 22,5 Mio. Euro gekostet. Ende August beginnt dort der Schulbetrieb offiziell mit der Einschulung der Grundschüler. An der Gesamtschule lernen dann bis zu 500 Kinder und Jugendliche – bis zur 10. Klasse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.08.2024 | 14:20 Uhr