Hagenow: Ehemalige Konsum-Immobilie für 442.000 Euro versteigert

Am Donnerstag wurde auf der jährlichen Herbstauktion der Norddeutschen Grundstücksauktion in Hamburg eine Immobilie aus Hagenow versteigert. Zum Verkauf stand ein ehemaliger Standort der Konsumgenossenschaft mit mehreren Lagerhallen, Garagen und weiteren Gebäuden. Interessenten konnten ab 295.000 Euro mitbieten. Letztendlich ging die Immobilie an den Höchstbietenden mit 442.000 Euro. Aus Westmecklenburg standen noch zwei weitere Grundstücke auf dem Auktionsplan - in Wismar und Grabow. Diese sind jeweils für 5.000 Euro versteigert worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Ludwigslust-Parchim