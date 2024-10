Stand: 14.10.2024 14:32 Uhr Großübung: Ludwigslust-Parchim bewältigt drei Katastrophen

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim trainiert der Katastrophenschutz aktuell, drei Einsatzlagen gleichzeitig zu bewältigen. Organisiert wurde diese Übung vom ehemaligen Chef des Bundeswehr-Landeskommandos Gerd Kropf. Laut ihm ist es eine komplexe Aufgabe, wenn mehrere Großschadensereignisse gleichzeitig auftreten. Das Ziel der Übung ist es, die Kommunikation zwischen den technischen Einsatzkräften und dem Katastrophenschutzstab zu verbessern. Zuletzt gab es eine solche reale Herausforderung im Landkreis 2021. Damals musste sich die die Verwaltung mit der Corona-Pandemie, der afrikanischen Schweinepest und einem Cyber-Angriff auseinandersetzen.

Katastrophenstab muss mehrere Einsätze gleichzeitig steuern

Bis Mittwoch muss der Landkreis nun zwei Großschadensereignisse - ein Hochwasser in Boizenburg und Dömitz sowie ein Zugunglück in Hagenow - und einen Flächenschadensfall - ein Tornado in Parchim - gleichzeitig bewältigen. Die drei wichtigsten Kernaufgaben hierbei sind Zeit-, Informations-, und Ressourcenmanagement.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim