Stand: 21.07.2024 10:16 Uhr Großraum Schwerin: Mehrere Baustellen ab heute

Ferienzeit ist auch Zeit der Baustellen in Mecklenburg-Vorpommern. Ab heute wird die Grevesmühlener Straße in Schwerin teilweise gesperrt. Bis Ende August wird die Fahrbahn instandgesetzt. Das wird in mehreren Abschnitten passieren.

Bis zum 12. August wird deshalb erstmal der Bereich zwischen den Bahngleisen bis zum Einkaufscenter Margaretenhof gesperrt. Eine Umleitung ist über die Gadebuscher Straße und die Ortsumgehung von Schwerin eingerichtet. Auch im Süd-Osten von Schwerin gibt es ab heute Straßensperrungen. Zuerst wird die Leezener Straße in Raben-Steinfeld (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bis einschließlich Mittwoch gesperrt. Dort werden Glasfaserleitungen verlegt. Voraussichtlich ab Donnerstag wird dann die B321 in Pinnow gesperrt. Die Umleitung führt über Leezen, Cambs und die B104. Die Strecke hat eine Länge von fast 50 Kilometern. Außerdem wird die B321 auch in Ruthenbeck gesperrt. Wer von Parchim nach Crivitz möchte, muss in der Zeit der Bauarbeiten über Mestlin ausweichen.

