Stand: 22.07.2024 08:20 Uhr 50 Kilometer Umleitung: Bauarbeiten um Schwerin in den Sommerferien

Ferienzeit ist auch Zeit der Baustellen in Mecklenburg-Vorpommern. Bis Ende August ist die Grevesmühlener Straße in Schwerin teilweise gesperrt, die Fahrbahn wird instand gesetzt. Das soll in mehreren Abschnitten passieren. Bis zum 12. August wird deshalb erstmal der Bereich zwischen den Bahngleisen bis zum Einkaufscenter Margaretenhof gesperrt. Eine Umleitung ist über die Gadebuscher Straße und die Ortsumgehung von Schwerin eingerichtet. Auch im Süd-Osten von Schwerin wird es Straßensperrungen geben. Zuerst wird die Leezener Straße in Raben-Steinfeld (Ludwigslust-Parchim) gesperrt. Dort werden Glasfaserleitungen verlegt. Im Anschluss soll dann ab 26. Juli für etwa drei Wochen die B321 in Pinnow gesperrt werden, zwischen dem Pumpwerk und der Auffahrt zur A14. Auch die Buslinien der VLP sind davon betroffen. Die Umleitung führt über Leezen, Cambs und die B104 auf einer Länge von fast 50 Kilometern. Außerdem wird die B321 bis voraussichtlich 31. August auch in Friedrichsruhe und am Abzweig Ruthenbeck gesperrt. Eine Umleitung führt über die B392 durch Zölkow und Mestlin und anschließend über die L06 durch Wozinkel und Darze nach Parchim. Wer von Parchim nach Schwerin möchte oder andersherum, muss während der Bauarbeiten also über Mestlin ausweichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.07.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin