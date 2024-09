Stand: 06.09.2024 07:40 Uhr Groß Stieten: 22-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall kam am Donnerstagabend in Groß Stieten bei Wismar eine 22-Jährige ums Leben. Sie und ein 66-jähriger Fahrer stießen mit ihren Autos zusammen. Die Ursache ist noch unklar. Der Aufprall war so stark, dass beide Autos im Graben landeten. Die 22-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ihre Beifahrerin wurde schwer verletzt. Sie und der 66-Jährige kamen ins Krankenhaus. Die B106 war wegen Bergungsarbeiten für etwa sechs Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

