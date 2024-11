Stand: 12.11.2024 09:50 Uhr Grevesmühlen investiert in neues Sozialgebäude für Bauhof

Ein neues und modernes Sozialgebäude für den städtischen Bauhof soll bald in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) entstehen. Damit werden für die rund 20 Mitarbeiter bessere Arbeitsbedingungen geschaffen. Sie sind aktuell noch provisorisch in Containern untergebracht. Das Neubau wird auf rund 400 Quadratmetern Fläche auch Platz für Umkleideräume, Duschen und Waschküchen bieten. Darüber hinaus sind eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung und eine Wärmepumpe zur nachhaltigen Wärmeversorgung vorgesehen. "Der Bauhof ist eine zentrale Einrichtung in unserer Stadt, und wir wollen sicherstellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Umgebung arbeiten, die ihren Anforderungen gerecht wird", so Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. Die Fertigstellung des neuen Sozialgebäudes ist für Herbst 2025 geplant. Der Bauhof in Grevesmühlen übernimmt Aufgaben wie die Grünpflege, den Winterdienst und kleinere Tiefbauarbeiten.

