Stand: 04.11.2024 15:10 Uhr Grevesmühlen: Stadtbibliothek geschlossen

Von heute an wird die Stadtbibliothek in Grevesmühlen renoviert. Deswegen bleibt das 1. Obergeschoss für rund drei Wochen geschlossen. Bücher, die dort stehen, können zum Teil nicht ausgeliehen werden. Neuerscheinungen und Spiegel-Besteller sind nicht betroffen. Auch einige Bücher konnten in anderen Räumlichkeiten untergebracht werden. Nutzern der Stadtbibliothek steht darüber hinaus rund um die Uhr und kostenlos die Onleihe MV zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.11.2024 | 12:40 Uhr