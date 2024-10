Stand: 07.10.2024 12:16 Uhr Gräber auf Schweriner Friedhof geschändet

Auf dem Friedhof der Opfer des Faschismus am Schweriner Obotritenring sind 28 Grabstellen geschändet worden. Unbekannte Täter rissen Grabsteine aus dem Fundament oder aus dem Boden. Die Taten geschahen in der Zeit zwischen dem 2 und 4 Oktober. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 14.000 Euro und ermittelt jetzt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin oder über die Onlinewache zu melden.

