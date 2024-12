Stand: 23.12.2024 12:24 Uhr Gottesdienste zu Weihnachten in Westmecklenburg

In Schwerin können die Menschen am Heiligabend in der Schlosskirche an einer Christvesper mit Propst Marcus Antonioli teilhaben. Er wird dort um 15 Uhr und 16.30 Uhr sein. In der Schelfkirche in Schwerin wird Pastorin Silke Dräger am 24. Dezember um 17 Uhr ihre erste Christvesper in ihrer neuen Rolle als Pastorin feiern. Eine besondere Premiere gibt es in diesem Jahr in Mirow im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Am heiligen Abend wird um 17 Uhr das Mirower Weihnachtsorchester für festliche Melodien während der Andacht sorgen. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag finden in der Region Gottesdienste statt: Unter anderem am 25. Dezember um 11 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Lübz oder am 26. Dezember ab 10 Uhr in der Klosterkirche in Neukloster. Weitere Gottesdienste im Überblick:

