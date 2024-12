Stand: 23.12.2024 14:19 Uhr Goldberg: Polizei findet Diebesgut aus Sportverein

In Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei nach Monaten Diebesgut, was im Sommer aus einem Sportverein gestohlen worden ist, sichergestellt. Den Angaben zufolge wurde ein Großteil der gestohlenen Dinge bei Durchsuchungen gefunden. Zwischen Juli und August waren aus einem Verein diverse Trikotteile, ein Laptop sowie etwa 50 Fußbälle im Wert von ungefähr 1.500 Euro gestohlen worden. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei aus Plau am See nun die Wohnungen von drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren durchsuchen. Die Polizei fand dabei neben den Vereinsgegenständen auch Verkehrszeichen und Warnbaken, die aus weiteren mutmaßlichen Diebstählen aus der Region stammen könnten.

