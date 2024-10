Stand: 11.10.2024 12:41 Uhr Geburtsstation in Hagenow wird erweitert und modernisiert

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat der LUP-Klinik am Standort Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Förderbescheid in Höhe von 1,5 Millonen Euro übergeben. Damit werden zwei neue Kreißsäle gebaut und der bestehende Kreißsaal grundlegend modernisiert. Zusätzlich wird es einen Raum mit einer Entspannungswanne geben. Die Bauarbeiten sollen bereits Ende Oktober beginnen. "Durch die umfassende Modernisierung schaffen wir optimale Voraussetzungen für eine moderne, individuell abgestimmte medizinische Betreuung von werdenden Müttern und ihren Neugeborenen", so der Geschäftsführer der LUP-Kliniken Alexander Gross. Im vergangenen Jahr kamen im Klinikum Helene von Bülow in Hagenow 683 Babys zur Welt.

