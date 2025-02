Stand: 20.02.2025 14:35 Uhr Gadebusch: Polizei stoppt betrunkene 47-jährige Autofahrerin

In Gadebusch im Landkreis Nordwestmecklenburg meldete eine Zeugin am Mittwochabend ein Auto, das auf der B104 in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei fand die 47-jährige Fahrerin an ihrer Wohnadresse. Ein Atemtest ergab drei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und informierten die Führerscheinstelle. Gegen die Frau wird jetzt wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.

