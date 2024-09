Stand: 07.09.2024 10:45 Uhr Fußball-Landespokal: SG 03 Ludwigslust/Grabow ausgeschieden

Die SG 03 Ludwigslust/Grabow ist erwartungsgemäß aus dem Fußball-Landespokal ausgeschieden. Gegen den Regionalligisten Greifswalder FC verlor das Team von Trainer Robert Porstner am Freitagabend klar mit 0:7 (0:3). Nach dem 0:1 in der 27. Minute musste Ludwigslusts Torwart Martin Jastram bis zum Halbzeitpfiff noch zweimal hinter sich greifen. Im zweiten Durchgang legte Greifswald noch vier Tore nach. In der zweiten Runde des Landespokals am Sonnabend treten wieder einige Vereine aus Westmecklenburg an. Der SV Fortschritt Neustadt-Glewe allerdings nicht - die Mannschaft hat die Partie gegen den FC Neubrandenburg abgesagt und ist damit ausgeschieden. Grund für den Nichtantritt sind Verletzungen, das gab der Verein per Instagram bekannt. Für den Oberligisten Dynamo Schwerin geht es zum Landesklassen-Vertreter SV Teterow (14 Uhr), Anker Wismar muss zum Landesligisten SV Barth (14 Uhr). Auch die drei westmecklenburger Verbandsligisten spielen: der FC Mecklenburg Schwerin bei Blau-Weiß Greifswald (13 Uhr), der FC Schönberg beim FC-KSG Lalendorf (14 Uhr) und der MSV Pampow beim TSV Friedland (14 Uhr).

