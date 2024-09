Stand: 09.09.2024 06:26 Uhr Fußball-Landespokal: Aus für mehrere Vereine aus Westmecklenburg

Die SG 03 Ludwigslust/Grabow ist aus dem Fußball-Landespokal ausgeschieden. Gegen den Regionalligisten Greifswalder FC verlor das Team von Trainer Robert Porstner am Freitagabend klar mit 0:7 (0:3). Nach dem 0:1 in der 27. Minute musste Ludwigslusts Torwart Martin Jastram bis zum Halbzeitpfiff noch zweimal hinter sich greifen. Im zweiten Durchgang legte Greifswald noch vier Tore nach. In der zweiten Runde des Landespokals traten am Wochenende weitere Vereine aus Westmecklenburg an: Die Oberligisten Anker Wismar und Dynamo Schwerin haben sich am Sonnabend standesgemäß in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals durchgesetzt. Anker gewann beim SV Barth mit 5:2 (2:0). Dynamo hat in Teterow klar mit 5:1 (3:1) gewonnen. Auch die Verbandsligisten FC Schönberg, MSV Pampow und FC Mecklenburg Schwerin sind souverän in die dritte Pokalrunde eingezogen. Auch FSV Testorf-Upahl, SG Carlow, SV Plate und der Rehnaer SV sind weiter gekommen. Der Landesligist SV Stralendorf hingegen ist am Sonntag überraschend deutlich ausgeschieden. Beim eine Klasse tiefer spielenden SV 90 Lohmen verlor Stralendorf mit 0:5 (0:3). Auch für PSV Wismar ist die Reise im Landespokal vorbei. Gegen den Förderkader René Schneider hieß es am Ende 0:4 (0:3).

Zu viele Verletzungen in Neustadt-Glewe

Der SV Fortschritt Neustadt-Glewe konnte am Wochenende gar nicht erst antreten - die Mannschaft hat die Partie gegen den FC Neubrandenburg abgesagt und ist damit ausgeschieden. Grund für den Nichtantritt sind Verletzungen, das gab der Verein per Instagram bekannt.

