Für den Martinimarkt: Mehr Züge zwischen Schwerin und Parchim

Der diesjährige Martinimarkt in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim), der größte Jahrmarkt des Landes, wird mit der Bahn leichter zu erreichen sein. Die ODEG Eisenbahngesellschaft hat angekündigt, am Sonnabend und am Sonntag insgesamt 16 zusätzliche Züge zwischen Schwerin und Parchim, also auf der Linie RB13, einzusetzen. Auftraggeber der zusätzlichen Fahrten ist das Land. Der Martinimarkt beginnt am Donnerstagnachmittag und endet am Montagabend.

