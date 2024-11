Stand: 27.11.2024 18:02 Uhr Fraktionen im Kreistag Nordwestmecklenburg fordern mehr Geld für Beratungsstelle

Der Kreistag Nordwestmecklenburg hat sich am Mittwochabend mit der Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt in Grevesmühlen befasst. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD hatten beantragt, mehr Geld für die Beratungsstelle zur Verfügung zu stellen. Der bisherige Betreiber, die Arbeiterwohlfahrt, gibt die Stelle zum Ende des Jahres auf. Laut der AWO fehlen jährlich 40.000 Euro an Förderung, um die Beratungsstelle zu finanzieren. Der Landkreis hatte die Beratungsstelle zu diesen Konditionen neu ausgeschrieben. Es hatte sich aber kein neuer Betreiber darauf beworben. Die Förderung kommt von Kreis und Land. Der Kreistag hat das Thema jetzt an den Sozialausschuss und den Kreisausschuss verwiesen. Das Ziel sei es, eine Lösung bis zum Ende des Jahres zu finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg