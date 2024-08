Flüchtige Pfauen in Schwerin

Am morgen waren in der Schweriner Schlossgarten Allee Tierpfleger des Zoos mit Keschern unterwegs. Sie suchten ein entflohenes Pfauen-Pärchen. Die beiden auffälligen Vögel wurden am Ufer des Schweriner Sees am Franzosenweg gesehen. Später wurden sie in der Schlossgartenallee eingefangen. Ein Anwohner lockte die Tiere in seine Garage und sperrte sie dort ein. Die Tierpfleger fingen die flüchtigen Pfauen dann dort. Beide Tiere sind wohlbehalten wieder im Schweriner Zoo angekommen. Mitarbeiter des Zoos vermuteten schmunzelnd, dass die beiden sich das frisch zum Welterbe ernannte Residenzensemble um das Schloss anschauen wollten.