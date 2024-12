Stand: 18.12.2024 15:40 Uhr Finanzierung für Gymnasium Stralendorf sichergestellt

Am Dienstagabend hat der Kreistag Ludwigslust-Parchim beschlossen, Baukosten in Höhe von sechs Millionen Euro für die Erweiterung des Gymnasialen Schulzentrums Stralendorf vorab zu zahlen. Damit soll die Gesamtfinanzierung gesichert und Kostensteigerungen vermieden werden. Die Schule braucht dringend mehr Räume. Der erste Erweiterungsbau wurde bereits in Betrieb genommen. Mit der zweiten Erweiterung sollen 12 allgemeine Unterrichtsräume, sieben Fachräume sowie ein Lehrerzimmer für insgesamt 16 Millionen Euro entstehen. Baubeginn ist voraussichtlich im Sommer des kommenden Jahres.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim