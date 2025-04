Stand: 07.04.2025 16:30 Uhr Ortsumgehung Wolgast: Stau und neue Streckenführung

Die Bauarbeiten an der Ortsumgehung von Wolgast nach Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben die nächste Etappe erreicht. Die neue Bundesstraße 111 soll an die bestehende Straße nach Wolgast angebunden werden. Dafür werden Autofahrer jetzt über eine Behelfsstrecke an der Baustelle vorbei geleitet. Parallel wird am Straßenbelag der Ziesegrabenbrücke gearbeitet, der Verkehr kann währenddessen nur auf einer Spur fließen. Die Folge war am Montag ein langer Stau. Vor allem stadteinwärts brauchten Autofahrer teilweise 30 Minuten länger. Der neue Bauabschnitt der Ortsumgehung betrifft auch Kleingartenbesitzer in Wolgast. Die alte Zufahrt über die Heberleinstraße ist gesperrt. Die neue Strecke führt über einen komplett neuen Abschnitt der Umgehungsstraße zu den Gartenanlagen. Noch im Frühjahr sollen die neu entstandenen Straßen benannt werden. Die Stadt plant eine Bürgerbefragung, um die neuen Namen zu finden, so eine Sprecherin.

