Stand: 07.04.2025 11:46 Uhr Schwerin: Prozess um Baumaschinen-Diebstahl und Hehlerei beginnt

Am Schweriner Landgericht hat am Montag der Prozess gegen zwei Polen begonnen. Ihnen wird vorgeworfen in 14 beziehungsweise 16 Fällen bundesweit Baumaschinen gestohlen zu haben. Die Radlader, Minibagger und einen Sattelauflieger hätten sie dann nach Polen gebacht und dort ganz oder in Einzelteilen verkauft. Bandenmäßiger Diebstahl und Hehlerei lautet der Vorwurf. Den Männern droht eine mehrjährige Haftstrafe. Nach der Anklageverlesung zogen sich Richter, Staatsanwalt und Verteidiger zu einem Verständigungsgespräch zurück.

