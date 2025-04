Stand: 07.04.2025 06:17 Uhr Verbandsliga: FC Schönberg mit überraschender Niederlage

In der Fußball-Verbandsliga hat der FC Schönberg eine überraschende Niederlage einstecken müssen. Überraschend deshalb, weil der FCS gegen den Tabellenletzten SV Warnemünde eigentlich als Favorit ins Spiel gegangen war. Am Ende unterlag Schönberg den Gästen aus Warnemünde aber mit 2:3 (1:2). Die Gastgeber gingen schon in der zweiten Minute durch Felix Kaben in Führung, die Warnemünder drehten das Spiel aber noch in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang konnte Tim Queckenstedt (51.) für den FCS durch ein Strafstoß-Tor zwar nochmal ausgleichen, aber in der fünften Minute der Nachspielzeit macht Warnemünde den Sieg klar. In der nächsten Woche ist der FC Schönberg zu Gast beim SV Hafen Rostock.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg