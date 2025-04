Stand: 07.04.2025 14:00 Uhr Para Games Ende April in Rostock

Vom 25. bis 27. April finden in Rostock die vierten Para Games statt. Laut Organisatoren ist es das größte Sportevent für Menschen mit Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt werden in der Hansestadt mehr als 250 Sportlerinnen und Sportler aus mehreren Nationen erwartet. Sie messen sich in fünf verschiedenen Sportarten - Goalball, Leichtathletik, Schwimmen, Rollstuhlfechten und Fußball. Die Wettbewerbe finden im Leichtathletikstadion, in der Neptunschwimmhalle und auf dem Gelände des CJD-Gymnasiums statt. Mit dabei sind auch mehrere Paralympics-Teilnehmer, wie die 400 Meter Goldmedaillen-Gewinnerin Lindy Ave aus Greifswald. In der Leichtathletik gelten die Para Games in Rostock auch als Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaften. Neben den Wettbewerben plant der Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport MV ein großes Familienfest. So soll es in der Arena Tschaikowskistraße eine Erlebnisrallye, ein inklusives Sportfest und viele Mitmachangebote geben.

