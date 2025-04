Webasto streicht 85 Stellen am Standort Neubrandenburg Stand: 07.04.2025 16:18 Uhr Da die Kundennachfragen in diesem Jahr noch einmal gesunken seien, können die Verträge für 85 Mitarbeiter in Neubrandenburg nicht fortgeführt werden. Das sagte Webasto-Standortleiter Andreas Dikow nach einer Belegschaftsversammlung am Montagnachmittag.

Derzeit arbeiten bei Webasto in Neubrandenburg rund 800 Beschäftigte. Der Autozulieferer mit Sitz in Stockdorf bei München hat mehr als 16.600 Mitarbeiter an über 50 Standorten. Insgesamt sollen über alle Standorte hinweg 650 Mitarbeiter entlassen werden. Webasto gehört nach eigenen Angaben mit Autodächern, Heiz- und Kühllösungen sowie Batteriesystemen weltweit zu den größten Zulieferern der Mobilitätsbranche.

Veränderte Situation am Markt Hauptursache für Kündigungen

Die veränderte Marktsituation habe zu erheblichen Volumenrückgängen bei den Automobilherstellern geführt. Das würde man auch in Neubrandenburg deutlich zu spüren bekommen, so Dikow. Die Betroffenen werden nun für zwölf Monate in eine Transfergesellschaft wechseln, um sie bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung zu unterstützen. Aktuelle Überkapazitäten in Produktion und Logistik müssten in Folge der gesunkenen Nachfrage nach Standheizungen und Elektroheizungen jetzt angepasst werden. Außerdem wolle man sich auf ein international wettbewerbsfähiges Produktangebot fokussieren, erklärt Dikow auf der Belegschaftsversammlung.

Webasto plant Kompetenzzentrum für Heizungslösungen

Zur nachhaltigen Sicherung des Standorts plane Webasto in Neubrandenburg den jetzigen Produktionsstandort zu einem "strategischen Kompetenzzentrum für Heizungslösungen" weiterzuentwickeln. Diese Kompetenzen sollen in Neubrandenburg systematisch ausgebaut und so weiterentwickelt werden, dass Webasto perspektivisch das gesamte Heizungsgeschäft mit Innovationsmanagement, Produktentwicklung, Engineering, Produktion, Logistik und Kundenservice am Standort Neubrandenburg konzentrieren könne.

