Stand: 03.12.2024 05:58 Uhr Feuerwehrmänner erhalten höchste Brandschutz-Auszeichnung

Zwei Feuerwehrmänner aus Westmecklenburg haben die höchste staatliche Auszeichnung im Brandschutz des Landes erhalten: Amtsbrandmeister Dirk Staudte aus Nordwestmecklenburg und Brandmeister Michael Rühmling aus Ludwigslust-Parchim. Innenminister Christian Pegel (SPD) verlieh ihnen am Montag das Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe. Er lobte Staudtes und Rühmlings außerordentlichen Einsatz für den Brandschutz mit all seinen Facetten. Dass die Feuerwehren in ihren Regionen heute gut funktionierten, sei zu großen Teilen den Ausgezeichneten zu verdanken. "Sie sind unsere Alltagshelden, stehen jeden Tag für die Sicherheit und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern ein. Ohne die vielen ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden wäre der Brandschutz in unserem Land nicht zu gewährleisten", sagte Pegel. Das Abzeichen haben am Montag auch Amtsbrandmeister Jürgen Gäth aus dem Landkreis Rostock und Brandamtsrat Bernd Baranowitz aus Rostock erhalten. In Mecklenburg-Vorpommern sind rund 27.000 Feuerwehrmänner und -frauen haupt- und ehrenamtlich aktiv.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Ludwigslust-Parchim