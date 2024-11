Stand: 14.11.2024 17:47 Uhr Feuerwehr-Service-Zentrum in Neustadt-Glewe: Baubeginn in 2025

Im kommenden Jahr soll der Bau des Feuerwehr-Service-Zentrums in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) starten. In der Ausschusssitzung für Sicherheit, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz informierte der Landkreis über den aktuellen Stand. Demnach kostet das Kernprojekt unter anderem mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale und Ausbildungszentrum 37 Millionen Euro. Hinzu kommt ein Lager für den Katastrophenschutz beispielsweise für Feldbetten, Sandsäcke und technische Ausrüstung. Mit dem Lager kostet das Neubauprojekt knapp 44 Millionen Euro. Zehn Millionen Euro bezahlt das Land. Das Geld ist bereits im aktuellen Haushalt des Landkreises eingeplant.

Mit dem Feuerwehr-Service-Zentrum sollen die beiden in die Jahre gekommenen alten Zentren in Hagenow und Dargelütz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vollständig abgelöst werden. Auf dem Komplex sollen in Zukunft noch unter anderem Helikopter-Landeplätze, eine Wettkampfstätte und ein Gebäude für den Kreisfeuerwehrverband entstehen. Der hohe Eigenanteil macht dieses Projekt zu einem der größten in den kommenden Jahren. Unter anderem dafür gibt es Kritik - von einer Bürgerinitiative aus Neustadt-Glewe.

