Stand: 01.04.2025 06:29 Uhr Feuer in betreutem Wohnen in Plate: Zwei Verletzte

In einer Anlage für betreutes Wohnen in Plate bei Schwerin hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt, zwei Bewohnerinnen wurden verletzt. Kurz nach zwei Uhr hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil aus dem Treppenhaus Rauch quoll. Etwa 40 Feuerwehrleute aus Plate, Sukow und Banzkow konnten das Feuer im ersten Obergeschoss schnell löschen und retteten die Bewohner über einen Balkon. Eine 64-jährige und eine 86-jährige Frau hatten offenbar Rauch eingeatmet und wurden deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Drei unverletzte Bewohner kommen bei Familienangehörigen unter, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

