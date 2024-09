Stand: 26.09.2024 13:55 Uhr Fahndung: Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichen Schlägern

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die vor mehr als einem Jahr einen 32-Jährigen in einem Schweriner Parkhaus überfallen haben sollen. Die bisherige Fahndung habe nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt, so die Polizei. Ihnen wird vorgeworfen, ihr Opfer im Juni 2023 im Parkhaus in der Arsenalstraße angegriffen und verletzt zu haben. Dabei sollen sie maskiert gewesen sein. Bilder der Verdächtigen - zum Teil unmaskiert - hat die Polizei nun veröffentlicht. Die finden sie auf der Seite der Landespolizei.

