Stand: 26.09.2024 15:01 Uhr Fackelübergabe: Die Aktion Kinderlebenslauf macht Halt in Schwerin

Die bundesweite Aktion "Kinderlebenslauf" macht auf die Bedürfnisse von schwerkranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufmerksam. Am Donnerstag hat der Lauf Station in Schwerin gemacht. Am Platz der Jugend in Schwerin trafen sich rund 15 Mitarbeiter des Hospizvereins Schwerin und Betroffene mit ihren Angehörigen, um die stilisierte Fackel des Kinder-Lebenslaufes von einem anderen Verein entgegenzunehmen. Die Fackel hat dann ein Kind mit Beeinträchtigungen zu Fuß bis zum Schweriner Schloss getragen. Danach wurde sie auf vielfältige Weise weitergereicht - unter anderem mit einem Fahrrad und einem Boot. Die Fackel wird nach Gnoien gebracht und am Freitag an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm in Greifswald übergeben.

