Europameisterschaft für Brass-Bands: Jugendliche aus Schwerin dabei

Die Jugend-Brass-Band "Potzblech" aus Schwerin beginnt am Donnerstag ihre Reise zur Europameisterschaft in Norwegen. 39 Jugendliche reisen mit ihren Instrumenten nach Stavanger. Dort treten sie in der Kategorie "Development Section" für Jugend-Brass-Bands gegen vier andere Bands an. Im vergangenen Jahr hatten sie sich bei der Deutschen Meisterschaft für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Laut Dirigent Hans Jacob geht es dem Ensemble vor allem um das Erlebnis dabei zu sein. Das Ergebnis sei eher zweitrangig. Die Schweriner Brass-Band wird am Sonntagmorgen vorspielen. Die Jury wird das Ergebnis noch am selben Tag verkünden.

