Eskalation im Verkehr: Unbekannter geht auf 62-Jährigen los

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter einen 62-Jährigen Autofahrer in Wismar angegriffen. Wie die Polizei heute mitteilte, soll ein Tatverdächtiger den Mann in der Bahnhofsstraße zunächst mit seinem Auto ausgebremst und zum Stehen gebracht haben. Dann sei er ausgestiegen, habe beim Auto des Geschädigten die Tür aufgerissen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Danach soll er davongefahren sein. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Angreifer etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, trägt dunkle, kurze Haare und fährt einen dunklen VW Touran, nach Zeugenaussagen mit einem "HWI" im Kennzeichen.

