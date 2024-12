Stand: 17.12.2024 11:27 Uhr Erneut Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Mobilfunkgeschäft in der Wismarer Innenstadt eingebrochen und haben Technik entwendet. Das sagte eine Polizeisprecherin. In den vergangenen Tagen hat die Polizei mehrere Einbrüche und Diebstähle in Westmecklenburg gemeldet. In der Nacht zu gestern waren Unbekannte bereits in ein ähnliches Geschäft in Ludwigslust eingebrochen und hatten auch dort Geräte gestohlen. Auch in drei Häuser im Norden Schwerins wurde eingebrochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.12.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg