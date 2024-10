Stand: 20.10.2024 08:28 Uhr Ermittlungserfolg nach versuchtem Raub in Schwerin

Einen versuchten Raub haben Polizisten in Schwerin gestern schnell aufgeklärt und zwei Tatverdächtige ermittelt, das sagte ein Polizeisprecher. Zwei Männer, 41 und 29 Jahre alt, waren gegen 20:30 Uhr mit zwei Fahrgästen am Platz der Freiheit aus der Straßenbahn gestiegen. Direkt danach hatten die Deutschen eine Machete gezogen und Geld von den zwei Fahrgästen gefordert. Die Geschädigten riefen stattdessen um Hilfe und rannten weg. Durch eine gute Personenbeschreibung konnten die Polizisten die Tatverdächtigen in der Wismarschen Straße finden. Die Beamten stellten weitere Messer und eine geladene Schreckschusspistole sicher und nahmen eine Anzeige auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 20.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin