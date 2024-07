Stand: 31.07.2024 17:23 Uhr Ermittlungen: Hitlergruß und rechte Graffiti in Schwerin

Am Rande des Welterbe-Festes auf dem Schweriner Markt hat am Dienstagabend ein 20-jähriger mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen hatten Polizisten auf den Mann aufmerksam gemacht. Die Polizisten konnten ihn anhand der Beschreibung unter den Besuchern auf dem Markt entdecken. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und es wurde ein Strafverfahren gegen den 20-jährigen eingeleitet.

Darüber hinaus ermittelt die Polizei in Schwerin wegen mehrerer Hakenkreuz-Graffiti, die in den vergangenen Tagen gesprüht wurden. Die Graffiti wurden am alten Friedhof und an einem Modegeschäft am Marienplatz gesprüht. In allen Fällen hat der Staatsschutz der Kripo die Ermittlungen übernommen.

