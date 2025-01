Stand: 08.01.2025 17:19 Uhr Entwidmung: Keine Gottesdienste mehr im Schweriner Bernohaus

In Schwerin wurde am Mittwoch der letzte Gottesdienst in der evangelischen Kirche Bernohaus gefeiert. Das Gebäude soll künftig nicht mehr kirchlich genutzt werden. Gestiegene Kosten, sinkende Mitgliederzahlen und damit weniger finanzielle Einnahmen haben zu dem Entschluss geführt, die Räumlichkeiten aufzugeben, so ein Sprecher des Kirchenkreises Mecklenburg. Mit einem Entwidmungsgottesdienst mit Bischof Tilman Jeremias am Nachmittag hat sich die Friedensgemeinde vom Bernohaus verabschiedet. Seit der Gemeindegründung am 8. Januar 1967 habe es kirchliches Leben an dem Standort gegeben. In Schwerin gibt es jetzt noch sechs Evangelisch-Lutherische Kirchen: den Dom, Pauls- und Vesöhnungskirche, Schlosskirche, Schelfkirche und die Petruskirche im Mueßer Holz.

