Ein- und Mehrfamilienhäuser: Neues Baugebiet in Schwerin geplant

Im Schweriner Stadtteil Mueß soll ein neues Wohngebiet entstehen. Auf einer Fläche von etwa einem Hektar sind Einzel- und Mehrfamilienhäuser geplant - insgesamt zwölf Gebäude. Auch eine neue Straße soll entstehen. Das Baugebiet "An den Lewitzwiesen" war früher mit Hallen bebaut und wurde landwirtschaftlich und als Gärtnerei genutzt. Nach der ersten Planung muss nun ein Bebauungsplan erstellt und von der Stadtvertretung genehmigt werden. Die diskutiert über das Vorhaben zunächst in den Ausschüssen. Die Bebauung der Fläche ist schon länger von der Stadt geplant - auch im Stadtentwicklungskonzept. Seit 2022 gehört das Areal einem Immobilienunternehmen mit Sitz in Schwerin.

