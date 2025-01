Stand: 10.01.2025 16:17 Uhr Ehestreit in Blievenstorf: Betrunkener flüchtet vor Polizei

Ein Familienstreit brachte einem Mann aus Blievenstorf bei Neustadt-Glewe heftigen Ärger mit der Polizei ein. Sie ermittelt unter anderem wegen Bedrohung, Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Führerschein. Der 38-Jährige war am Donnerstagnachmittag nach einer Auseinandersetzung mit seiner Frau betrunken mit dem Auto gefahren. Als die Polizei ihn an einer Tankstelle stoppen wollte, raste der Mann mit dem Auto davon und sprang er aus dem rollenden Wagen. Das Auto prallte gegen das Polizeiauto. Die Polizisten fassten denn Mann. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von 1,3 Promille. Er darf jetzt auch vorübergehend nicht mehr in das gemeinsame Haus.

