Dynamo Schwerin: Niederlage gegen Hamburger Oberligisten

Fußball-Oberligist Dynamo Schwerin hat auch das zweite Testspiel auf die neue Saison verloren. Auf dem Sportplatz in Lübesse (Ludwigslust-Parchim) spielte die SGD gegen den Hamburger Oberligisten Concordia Hamburg. Die Hamburger Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung. Außerdem gab es für jede Mannschaft einen Platzverweis. Die Schweriner konnten etwa eine Viertelstunde vor Schluss ausgleichen. Sie mussten dann aber kurz vor Abpfiff noch das 1:2 hinnehmen. Die nächste Chance für Dynamo auf einen Testspielsieg gibt es am Freitag - dann geht es gegen den Verbandsligisten FSV Kühlungsborn.

