Stand: 03.09.2024 10:43 Uhr Dutzende Autos gestohlen? Prozess in Schwerin gestartet

Schwerer Bandendiebstahl und Bandenhehlerei: So lautet der Vorwurf gegen zwei Männer, gegen die seit Dienstag am Landgericht Schwerin verhandelt wird. Der 30-Jährige und der 27-Jährige sollen mit Autodiebstählen ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Dutzende Autos sollen die beiden Männer aus Polen laut Staatsanwaltschaft gestohlen haben. In einigen Fällen sei es dabei beim Versuch geblieben. Als Teil einer Bande hätten sie Wagen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg mechanisch oder elektronisch aufgebrochen. Die gestohlenen Fahrzeuge wurden der Anklage nach im Anschluss im Ganzen oder zerlegt in Einzelteile nach Polen geschafft und dort verkauft. Die Taten sollen sich zwischen Mai und Dezember 2022 zugetragen haben. Der Ältere der beiden habe damit über 170.000 Euro eingenommen, der Jüngere knapp 20.000 Euro. Bei einer Verurteilung drohen den Männern Haftstrafen von bis zu zehn Jahren. Fünf weitere Verhandlungstermine sind bis Mitte Oktober angesetzt.

