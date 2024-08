Stand: 21.08.2024 13:43 Uhr Drei Verletzte bei Unfall in der Schweriner Werdervorstadt

In Schwerin sind am Dienstag drei Personen bei einem Unfall in Schweriner Werdervorstadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-Jähriger am Nachmittag in der Güstrower Straße auf ein anderes Auto aufgefahren. Warum, ist bislang noch unklar. Den Angaben zufolge wurde der Mann bei dem Unfall verletzt. Auch die beiden Insassen in dem stehenden Auto, eine 43-Jährige und ihr 15-jähriger Mitfahrer, wurden verletzt. Sie kamen sogar ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 15.000 Euro. Aufgrund der Bergung kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen in der Straße.

