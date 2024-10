Stand: 10.10.2024 16:00 Uhr Drei Leichtverletzte bei Unfall in Ludwigslust

Am Vormittag wurden bei einem Unfall in Ludwigslust 3 Personen leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 81-jährige Autofahrerin gegen 9:00 Uhr auf der Wöbbeliner Straße in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie frontal mit einen anderen Auto zusammen. Die Unfallverursacherin und die beiden Insassen des anderen Autos wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Wöbbeliner Straße wurde teilweise voll gesperrt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 81-Jährige.

