Domsühl investiert in neue Löschwasserbrunnen

In Domsühl (Landkreis Ludwigslust-Parchim) werden zwei neue Löschwasserbrunnen gebaut. Das hat die Gemeindevertretung am Dienstagabend beschlossen. Die beiden Brunnen sowie die Unterwasserpumpen und Notstromanschlüsse kosten knapp 60.000 Euro. Bislang gab es in der Gemeinde drei Brunnen. Laut Brandschutzbedarfsplanung sei das nicht ausreichend für die Gemeinde. Ein Brunnen stellt die Versorgung mit Löschwasser in einem Radius von 300 Metern sicher. Die zwei neuen Brunnen werden im Gewerbegebiet Domsühl und im Ortsteil Zieslübbe gebaut, damit kann die Gemeinde ausreichend mit Löschwasser versorgt werden. Der Bau soll im Januar beginnen.

