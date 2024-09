Stand: 05.09.2024 16:00 Uhr Dömitz: Fahndung mit Polizeihubschrauber nach Autodieben

In Dömitz hat die Polizei am Mittwoch Abend mit mehreren Streifenwagen, Fährtenhunden und einem Polizeihubschrauber nach drei mutmaßlichen Autodieben gefahndet. Die drei Männer waren zuvor in einem gestohlenen 1er BMW in Brandenburg unterwegs, wo es der Polizei nicht gelungen war, sie zu stoppen. Eine GPS Ortung ergab, dass der Wagen über die A24 nach Mecklenburg-Vorpommern und dann nach Dömitz gefahren ist. Dort wurde der BMW verlassen aufgefunden. Die groß angelegte Fahndung nach den Flüchtigen wurde gegen Mitternacht eingestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

